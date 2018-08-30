Лавров обсудит с главой МИД Сирии вопрос возвращения беженцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 августа обсудит со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом политическое урегулирование и вопрос возвращения беженцев в Сирии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его сирийским коллегой, в ходе которых будут подробно обсуждены политические аспекты развития ситуации в Сирии и вокруг нее, определены конкретные скоординированные шаги на соответствующих направлениях", - сказала Захарова на брифинге, отметив, что с рабочим визитом Муаллем будет находиться в Москве 30-31 августа.

Официальный представитель МИД России отметила, что среди важнейших и наиболее актуальных задач находится завершение ликвидации террористических группировок "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра", продвижение процесса политического урегулирование, реконструкция страны и возвращение беженцев, а также восстановление единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии.

"Ожидается, что Сергей Лавров и его сирийский коллега предметно рассмотрят перспективные планы урегулирования в Сирии в рамках астанинского процесса. При этом в фокусе внимания будет находиться ход выполнения решений конгресса сирийского национального диалога, прежде всего относящихся к формированию и началу работы в Женеве... межсирийского конституционного комитета", - добавила она.

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