Вооруженный мужчина в Стамбуле захватил в заложники учительницу - ОБНОВЛЕНО

10 сентября 2018 16:30

16:30

Вооруженный холодным оружием мужчина, захвативший заложницу в одной из школ Стамбула, сдался полиции. Об этом сообщает телеканал NTV понедельник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В результате инцидента никто не пострадал. Мужчина доставлен в полицию.

Ранее о захвате в школе 22-летней учительницы сообщил губернатор Стамбула Васип Шахин. Причиной захвата заложницы послужила ее ссора с молодым человеком, за которого она собиралась выйти замуж. Он пришел в школу для выяснения отношения, однако девушка отказалась с ним общаться, после чего мужчина, угрожая ей ножом, заперся с ней в туалете школы.

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16:19

Вооруженный огнестрельным оружием мужчина захватил в одной из школ Стамбула учительницу. Об этом сообщил губернатор города Васип Шахин в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В одной из школ стамбульского района Пендик вооруженный мужчина захватил 22-летнюю учительницу. Переговоры с ним продолжаются", - заявил Шахин в эфире телеканала NTV.

По сообщению телеканала, причиной захвата заложницы послужила ее ссора с молодым человеком, за которого она собиралась выйти замуж. Он пришел в школу для выяснения отношений, однако девушка отказалась с ним общаться, после чего мужчина, угрожая ей пистолетом, запер ее в одном из кабинетов школы.

На место происшествия прибыли наряды полиции и машины скорой помощи.

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