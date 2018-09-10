Вооруженный мужчина в Стамбуле захватил в заложники учительницу - ОБНОВЛЕНО

16:30

Вооруженный холодным оружием мужчина, захвативший заложницу в одной из школ Стамбула, сдался полиции. Об этом сообщает телеканал NTV понедельник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В результате инцидента никто не пострадал. Мужчина доставлен в полицию.

Ранее о захвате в школе 22-летней учительницы сообщил губернатор Стамбула Васип Шахин. Причиной захвата заложницы послужила ее ссора с молодым человеком, за которого она собиралась выйти замуж. Он пришел в школу для выяснения отношения, однако девушка отказалась с ним общаться, после чего мужчина, угрожая ей ножом, заперся с ней в туалете школы.