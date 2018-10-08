В Пекине экс-главу Интерпола заподозрили во взяточничестве

Экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя подозревают во взяточничестве. Об этом сообщило министерство общественной безопасности Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В конце сентября он отправился в КНР. В пятницу СМИ сообщили о его исчезновении. Позднее издание South China Morning Post отмечало, что Хунвэй находится под следствием в Китае. В воскресенье в Пекине подтвердили, что в отношении бывшего президента Интерпола ведется проверка в связи с нарушением закона.

Как рассказала его супруга, которая обратилась в полицию, за несколько дней до исчезновения Хунвэй отправил ей фото с ножом. По ее мнению, таким образом бывший президент Интерпола хотел сообщить, что находится в опасности. Грейс Мэн также рассказала, что Хунвэй написал ей сообщение со словами "Жди моего звонка", однако после этого не выходил с ней на связь. Она призвала международное сообщество помочь в расследовании исчезновения ее мужа.

Накануне в Интерполе заявили, что он ушел в отставку. Выборы нового главы организации состоятся в рамках сессии генеральной ассамблеи Интерпола, которая пройдет в ОАЭ 18-21 ноября. Пока его обязанности будет выполнять старший вице-президент Ким Чон Ян.

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