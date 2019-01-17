Берлускони будет баллотироваться в Европарламент

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, лидер партии "Вперед, Италия", намерен участвовать в выборах в Европарламент в конце мая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

С таким заявлением 82-летний политик выступил на одном из партийных мероприятий на Сардинии, сообщило в четверг агентство ANSA.

"Я решил участвовать в европейских выборах, чтобы дать услышать свой голос в Европе, которая должна поменяться", - сказал Берлускони.

Политик трижды возглавлял итальянское правительство, впервые придя к власти в 1994 году. Берлускони - единственный итальянский премьер, которому удалось проработать весь положенный пятилетний срок с 2001 по 2006 год.

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