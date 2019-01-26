В Турции произошло землетрясение
В районе Менемен турецкой провинции Измир произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Очаг землетрясения залегал на глубине 9 километров в Эгейском море. О жертвах и разрушениях не сообщается.
В то же время сообщается, что землетрясение вызвало панику среди местного населения.
Отметим, что ранее в районе Даламан турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 3,5.
Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.
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