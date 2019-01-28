На Мальдивах погибли пять туристов, все курорты островов ждет проверка

На Мальдивах начнутся проверки всех туристических объектов на предмет соблюдения на курортах правил безопасного отдыха на воде и пожарной безопасности. Об этом сообщает АТОР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Власти островов заявили о проведении проверок после того, как в январе на местных курортах утонули пять иностранцев. Среди них была и сорокалетняя россиянка, которая скончалась во время занятий дайвингом. Правда, официальные власти не раскрывают информацию о том, что стало причиной гибели и где произошел несчастный случай.

Также на Мальдивах в воде погибли 84-летний отдыхающий из Чехии и 66-летний южнокорейский турист, пара из Филиппин, которая отмечала медовый месяц. Причиной смерти молодоженов возле острова Диффуши назвали сильные течения из-за северо-восточного муссона. По данным властей, в прошлом году на архипелаге утонул 31 человек.

Кроме того, с начала года на курортах Мальдивских островов произошло два пожара. В частности, на фешенебельном курорте сгорело семь вилл и ресторан. Эксклюзивный частный островной курорт на атолле Северный Мале теперь закрыт на неопределенный срок.



Министр туризма Мальдив Али Вахид призвал курорты более внимательно следить за своими гостями во время плавания, снорклинга или занятий водными видами спорта. Также он напомнил туристам о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. Чиновник сообщил, что в течение шести-восьми месяцев в объектах размещения пройдут проверки. Особое внимание будет уделено гостевым домам и арендуемому туристами жилью.

Кроме того, в планах властей - определение безопасных зон для плавания вокруг 26 атоллов и размещение сотрудников туристической полиции на каждом атолле, где отдыхают иностранные граждане.

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