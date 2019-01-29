В Йемене оператор телевидения Абу-Даби погиб при взрыве на рынке

29 января 2019 13:50

Съемочная группа телевидения Абу-Даби пострадала при взрыве самодельного взрывного устройства на одном из рынков в городе Моха провинции Таиз на юго-западе Йемена. Об этом сообщает во вторник эмиратское информационное агентство WAM, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно агентству, в результате взрыва погиб оператор телеканала Abu Dhabi TV Зияд Аль-Шарааби, корреспондент Фейсал аз-Забхани получил ранения. Коллеги пострадавших из эмиратских СМИ с самого утра вторника выражают соболезнования семье погибшего оператора в социальных сетях.

Как сообщалось ранее, всего в результате взрыва на рынке в портовом городе Моха погибло шесть человек и десятки получили ранения. Агентство возложило ответственность за взрыв на движение хуситов и обвинило их в постоянных преднамеренных атаках на журналистов.

Начиная с 2017 года, город Моха находится под контролем сил йеменского правительства и арабской коалиции.

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