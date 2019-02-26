Парашютист разбился о скалы во время прыжка - шокирующее видео попало в Сеть - ВИДЕО
26 февраля 2019 16:04 214
В Сети опубликовано шокирующее видео, на кадрах которого парашютист совершает прыжок со скалы на каменистую местность, передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.kz.
Видимо, что-то пошло не так во время прыжка, и мужчина упал прямо на острые камни.
На груди парашютист установил камеру. На видео попали кадры его неудавшегося полета, а также стоны и крики мужчины во время жуткого падения на острые камни.
Живопись в полете: парашютисты рисуют картины во время прыжка - видео
Остался ли мужчина жив, пока неизвестно.
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