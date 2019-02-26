В Сети опубликовано шокирующее видео, на кадрах которого парашютист совершает прыжок со скалы на каменистую местность, передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.kz.

Видимо, что-то пошло не так во время прыжка, и мужчина упал прямо на острые камни.

На груди парашютист установил камеру. На видео попали кадры его неудавшегося полета, а также стоны и крики мужчины во время жуткого падения на острые камни.

Живопись в полете: парашютисты рисуют картины во время прыжка - видео

Остался ли мужчина жив, пока неизвестно.

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