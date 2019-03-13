Неумелые прыжки африканских парашютистов попали на видео. На кадрах видно, как один за одним они десантируются, падая перед этим на открытый люк самолета.

Парашютисты либо опасаются прыгать, либо не до конца освоили технику, но процесс их высадки выглядит комично. Один из них будто "выходит" из двери, еще один садится перед прыжком, а третий поскальзывается и падает, выкатываясь наружу, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Ролик опубликован на канале tomdemerly. Сообщается, что действо происходит в одной из африканских стран, но в какой именно произошло данное десантирование, неизвестно. Африканское военное командование ролик не комментирует.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

