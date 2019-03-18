Главу Warner Bros. увольняют после крупного скандала
18 марта 2019 22:25 245
Главу голливудского киноконцерна Warner Bros. Кевина Цудзихару увольняют после секс-скандала.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
До этого 54-летнего Цудзихару обвиняли в том, что он соблазнил 21-летную актрису, пообещав роль за интим.
Ранее Ранее конгломерат WarnerMedia подтвердил, что ведет расследование о "неприемлемом поведении" в отношении директора Warner Bros. Entertainment Кевина Цудзихары, который якобы склонил актрису Шарлотту Кирк к внебрачным отношениям в обмен на преференции в кастингах.
Также Цудзихара извинился за расследование его "неприемлемого поведения".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!