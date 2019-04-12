Жительница небольшого населённого пункта, расположенного в округе Вашингтон (штат Орегон, США) столкнулась с необычным "грабителем", застав его в своей ванной комнате.

Американка, услышав подозрительный шум, доносящийся из ванной, заблокировала дверь и позвонила в местное отделение службы 911, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Прибывшие спустя несколько минут полицейские были сильно удивлены, обнаружив вместо воришки работающий робот-пылесос.

"Когда мы вошли в дом, мы услышали шуршание в ванной. Мы приказали запертому подозреваемому перестать перемещаться по комнате, после чего шорох стал более громким. Мы взломали дверь в ванную и застали роботизированный пылесос во время рабочего процесса", - рассказали участники необычного захвата, опубликовавшие на своей странице в Fасеbооk отчёт о проделанной работе и разместив фотографию пойманного "преступника".

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