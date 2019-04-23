Парашютист чуть не погиб из-за мощных порывов ветра - ВИДЕО
23 апреля 2019 13:34 106
Собиравшемуся приземлиться на поле в Бразилии парашютисту крупно не повезло. Порыв ветра сыграл с мужчиной злую шутку, в результате чего он пролетел мимо точки приземления и врезался в дом, передает Day.Az.
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