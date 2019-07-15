Ухудшение погоды с грозами, сильными дождями, градом и порывами ветра до 20 метров в секунду ожидается в Татарстане днём в понедельник, в республике объявлено штормовое предупреждение. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

"От Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана поступило штормовое предупреждение. В ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение дня и вечером на территории республики местами ожидаются грозы, сильные дожди, ливни, град, сильный ветер порывами до 15-20 метров в секунду, локально до 24 метров в секунду", - говорится в сообщении.

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