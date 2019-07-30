Общероссийское объединение пассажиров выступило с инициативой о блокировке в России сайта поиска попутчиков BlaBlaCar и ресурсов по бронированию автобусных билетов у нелегальных автоперевозчиков.

Поступившим в Государственную думу документом предлагается закрепить в законодательстве создание единого реестра доменных имен и сетевых адресов для таких сайтов, что позволит блокировать их в связи с осуществлением продажи товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Известия", передает Day.Az.

Общероссийского объединения пассажиров уже сформировало перечень из 229 сайтов, которые осуществляют продажу билетов на рейсы нелегальных автоперевозчиков. Так, в него включены такие сайты, как BlaBlaCar, "Яндекс.Автобусы", "Автовокзалы.ру", а также соответствующие страницы на сайтах OneTwoTrip, "Туту.ру", "Связной.Трэвел" и многих других.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил, что поступившее предложение будет обсуждаться на осенней сессии.

Как сообщалось, по итогам состоявшегося 26 июня заседания Госсовета президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить до 1 декабря 2020 года создание единой федеральной системы контроля междугородних автобусных пассажирских перевозок, чтобы снизить долю нелегальных перевозчиков на рынке.

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