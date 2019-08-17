19:03

Попавший в ДТП пермский автобус перевозил 59 человек, из них пострадало 17 человек, одна женщина погибла. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Перми, передает Day.Az.

В субботу на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и совершил ДТП.

"Всего в автобусе ехало 59 человек. Из них пострадало 17 человек: 14 человек в состоянии средней тяжести, в том числе четверо детей, два человека в тяжелом состоянии, один человек погиб", - рассказали в мэрии.

На место оперативно прибыли 18 бригад скорой помощи и две бригады медицины катастроф, сотрудники ГИБДД и СУСК по Пермскому краю, глава Перми Дмитрий Самойлов и начальник городского департамента дорог и транспорта.

По факту ДТП СК начал проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

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18:35

В Перми автобус врезался в магазин. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, передает Day.Az.

По данным службы скорой помощи Перми и Пермского района, один человек погиб, около 20 пострадали, среди них есть дети.

Как уточнили в краевом минздраве, пять детей находятся в состоянии средней тяжести.

Происшествие произошло на улице Новогайвинской, 91б.

На месте ЧП работают 18 бригад медиков и две бригады медицины катастроф.



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