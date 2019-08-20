В Саби-Сэндс в ЮАР носорог напал на туристический джип с людьми. Об этом сообщает Daily Mail.

Очевидцы сняли инцидент на видео. На кадрах видно, как разъяренный носорог неожиданно бросается на авто с людьми. Водитель с достаточно большой скоростью едет по дороге, убегая от животного, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Среди туристов начинается паника, когда носорог начинает рычать и резко сокращает расстояние к машине. Местами животное срезает углы на поворотах дороги прямо через кусты.

Сообщается, что носорог пробежал за автомобилем около 450 метров, а затем оставил туристов в покое.

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