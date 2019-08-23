Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена не стал в очередной раз продлевать действие режима чрезвычайного положения, введенного в стране после серии терактов в апреле, в результате которых погибли около 250 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

"Президент не выпустил новую декларацию о продлении режима ЧП на новый период", - заявил источник агентства.

Власти Шри-Ланки ввели режим ЧП 22 апреля после серии терактов, чтобы наделить полицию и вооруженные силы полномочиями, необходимыми для обеспечения общественной безопасности. Ранее президент продлевал действие режима ЧП три раза.

Двадцать первого апреля в различных частях Шри-Ланки прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Среди погибших - 42 иностранца.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!