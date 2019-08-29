Свыше 42 тысяч случаев заболевания лихорадкой денге зарегистрированы на Шри-Ланке за первые восемь месяцев текущего года. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.

По данным агентства, наибольшее число случаев заражения зафиксировано в столичном округе Коломбо (около 8,8 тысячи заразившихся). Отмечается, что от вируса погибли 62 человека.

В 2018 году лихорадкой денге на Шри-Ланке заразились более 48 тысяч человек, 50 человек скончались.

Лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti.

Лихорадка денге, симптомы которой варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений, опасна прежде всего возможностью повторных заболеваний: у больного, перенесшего лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее. Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первичных, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев. Чаще всего лихорадкой денге заболевают дети и люди среднего и пожилого возраста, однако до половины смертельных случаев приходится на взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет. Специальных противовирусных лекарств от денге нет.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!