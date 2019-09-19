Международная операция Интерпола, проводившаяся в шести странах, позволила установить более 12 подозреваемых в терроризме. Об этом говорится в сообщении организации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Операция, координированная Интерполом на морских границах, позволила установить более дюжины человек, подозреваемых в том, что они являются зарубежными боевиками-террористами, пересекавшими Средиземноморье", - написано в документе.

Там отмечается, что целью операции Neptune II, проводимой в период с 24 июля по 8 сентября, было обнаружение угроз, которые представляют "эти люди, подозреваемые в использовании морских связей между Северной Африкой и Южной Европой в разгар высокого туристического сезона".

"При поддержке команды Интерпола на местах, целью операции также было обнаружение криминальных сетей, вовлеченных в контрабанду людей, трафик мигрантов, оружия и наркотиков", - отмечают в Интерполе.

Операция проводилась в шести странах - Алжире, Испании, Франции, Италии, Марокко и Тунисе. Операция позволила открыть 31 новое дело, более 12 из которых связаны с передвижением людей, подозреваемых в терроризме.



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