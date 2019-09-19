https://news.day.az/world/1157976.html Страшный пожар в Грозном, горит крупнейший торговый центр - ВИДЕО
Страшный пожар в Грозном, горит крупнейший торговый центр - ВИДЕО
Пожар охватил здание торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Гранд-Парк" в Грозном, сообщили в управлении МЧС по республике, передает Интерфакс. "Огонь охватил все три этажа. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали журналистам в ведомстве.
В региональном управлении МЧС также добавили, что площадь пожара в торговом центре составляет 150 квадратных метров. Персонал ТРЦ эвакуирован.
Пожар был полностью потушен силами МЧС.
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