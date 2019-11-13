Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выразила поддержку Меган Маркл.

Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам политика, ей не нравится, что СМИ публикуют на своих страницах расистские и сексистские комментарии. Клинтон отметила, что расовая принадлежность герцогини Сассекской стала одним из элементов критики.

"Как мать, я просто хочу обнять ее. Я хочу сказать ей, чтобы она держалась и не позволяла никому расстроить себя. Продолжай, делай то, что считаешь правильным", - сказала Клинтон. Она также добавила, что люди должны радоваться "истинной любви" Меган Маркл и принца Гарри.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской. Спустя год на свет появился первый ребенок пары.

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