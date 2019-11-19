Принцесса Нородом Буппха Деви, старшая дочь покойного короля Камбоджи Нородома Сианука и сестра по отцу ныне царствующего монарха короля Нородома Сихамони, скончалась в Пномпене после тяжелой болезни в возрасте 77 лет, сообщает Бюро королевского двора Камбоджи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Ее королевское высочество принцесса Самдет Реач Ботреи Преах Реам Нородом Буппха Деви, член Тайного совета его величества короля и член Конституционного совета скончалась сегодня около 12.30 в результате тяжелой болезни в возрасте 77 лет", - говорится в сообщении бюро.

Принцесса Нородом Буппха Деви занималась камбоджийским классическим танцем с пяти лет и к 18 годам стала одной из самых молодых примадонн национального камбоджийского балета. Принцесса не прекратила работу в сфере балета и после того, как сама закончила танцевать на сцене. После свержения в 1979 году репрессивного режима "красных кхмеров" Пол Пота, принцесса стала одним из основных энтузиастов восстановления школы камбоджийского традиционного балета, разрушенной и забытой во времена "красных кхмеров", и сама занималась подготовкой и обучением первых поколений танцовщиц этого периода.

В 1999-2004 годах она работала в качестве министра культуры и искусств Камбоджи, а затем долгое время была сенатором, говорится в сообщении. Принцесса с 1959 года была замужем, у нее пятеро детей.