Ранее генеральный директор "Рособороэкспорта" Александр Михеев сообщил в интервью РИА Новости, что контракт по опциону на С-400 для Турции планируется подписать в 2020 году.

Россия выполнила в этом году контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Контракт предполагает также опцион на еще один полковой комплект.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.