Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в понедельник, старт эксплуатации газопровода был дан в ходе телемоста с участием президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Си Цзиньпин, из диспетчерской компрессорной станции "Атаманская" осуществляется управление линейным краном подачи газа в газотранспортную систему Китайской Народной Республики. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана", - сказал Миллер.

После разрешения Путина глава "Газпрома" сказал: "Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Си Цзиньпин, кран открыт. Газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики".