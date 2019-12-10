В Находке неизвестный, угрожая пистолетом и гранатой, ограбил отделение Сбербанка на шесть миллионов рублей. Об этом сообщает Newsbox24.

Инцидент произошёл в 08:50. Мужчина в маске обратился к одному из сотрудников банка и потребовал отвести его в деньгохранилище. Угрожая взрывом, он забрал пачки денег и покинул отделение, передает Day.Az со ссылкой на life.ru..

- На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия и сумма причинённого ущерба, - сообщили РИА "Новости" в УМВД РФ по региону.

Уточняется, что злоумышленник находится в розыске, на выездах из города проверяются все транспортные средства.

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