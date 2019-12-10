Вооружённый пистолетом и гранатой мужчина ограбил Сбербанк на 6 млн - ВИДЕО
В Находке неизвестный, угрожая пистолетом и гранатой, ограбил отделение Сбербанка на шесть миллионов рублей. Об этом сообщает Newsbox24.
Инцидент произошёл в 08:50. Мужчина в маске обратился к одному из сотрудников банка и потребовал отвести его в деньгохранилище. Угрожая взрывом, он забрал пачки денег и покинул отделение, передает Day.Az со ссылкой на life.ru..
- На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия и сумма причинённого ущерба, - сообщили РИА "Новости" в УМВД РФ по региону.
Уточняется, что злоумышленник находится в розыске, на выездах из города проверяются все транспортные средства.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре