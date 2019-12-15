По имеющейся информации, в парижском Доме Инвалидов должна пройти торжественная церемония для почтения памяти генерала. Именно в ней должен принять участие президент РФ. По окончании церемонии останки соратника Наполеона будут захоронены.

Издание отмечает, что дело о возвращении останков генерала ускорилось с прибытием Владимира Путина на саммит в Париже 9 декабря. Президент Франции поднял этот вопрос в ходе встречи с российским коллегой.

Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему обе ноги. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.

Археологическая экспедиция в Смоленске была организована в рамках проекта, который осуществляется под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Организаторами экспедиции стали Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и РВИО.