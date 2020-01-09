https://news.day.az/world/1192353.html Цена на нефть упадет ниже $60 в ближайшие годы - тревожный прогноз Всемирного банка

Цена на нефть упадет ниже $60 в ближайшие годы - тревожный прогноз Всемирного банка

В мире, 9 января 2020 08:07 489

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует снижение средней цены на нефть в 2020 и 2021 годах до $59 за баррель. Об этом говорится в опубликованном в среду январском докладе ВБ "Перспективы развития мировой экономики". В этом году документ носит название "Низкие темпы экономического роста, политические проблемы", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ожидается, что цены на нефть немного снизятся примерно до $59 за баррель в 2020 и 2021 годах, - считают в ВБ. - Согласно прогнозам, объемы добычи нефти в США продолжат увеличиваться в 2020 году по мере строительства новых трубопроводов".

По мнению авторов доклада, "возможность дальнейшего существенного снижения торговой напряженности между США и Китаем может повысить" цены на нефть. В ВБ поясняют, что имеется в виду простое среднее арифметическое цен на нефть сортов Brent, Dubai и WTI.

Специалисты считают, что в 2019 году стоимость барреля нефти в среднем составляла $61, "что на 10% ниже, чем в 2018 году и на $5 за баррель ниже предыдущих прогнозов". На стоимость оказали влияние решения Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), а также "различные геополитические и внутренние факторы", связанные с Ираном и Венесуэлой.

Согласно октябрьским оценкам Международного валютного фонда (МВФ), среднегодовая цена нефти у в 2020 году снизится до $57,94.

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