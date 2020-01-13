https://news.day.az/world/1193567.html Три попытки угона редкого мотоцикла сняли на камеры - ВИДЕО

Три попытки угона редкого мотоцикла сняли на камеры - ВИДЕО

В мире, 13 января 2020 14:50 166

А в Уфе криминально-комедийная история с угоном очень редкой модели мотоцикла. Байку всего 30 лет, но таких в нашей стране единицы и настоящие ценители ведут за ними охоту. Вот и в этом случае воры, скорее всего, действовали по заказу. Другого объяснения их завидному упорству найти сложно, ведь в первый раз кража сорвалась, во второй тоже неудача... Сколько всего было попыток, каждая из которых подробно снята на камеру, покажет РЕН ТВ.

Хозяин мотоцикла, но теперь уже точно пешеход, с грустью, снова и снова, пересматривает кадры с камер видеонаблюдения. Друга и одновременно любовь, о которой заботился, которую так берег, украли. Точнее - утащили с подземной парковки, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Выкатить, погрузить и увезти - простая процедура далась ворам только с третьей попытки. Вот они делают раз. Мотоцикл уже на дороге, минута, грузовая ГАЗель появляется, еще минута, грузовая ГАЗель исчезает. Байк закатывают обратно. Не получилось. Водитель отказался везти. Они пробуют еще. Вызывают сразу две машины для перевозки, чтобы наверняка, точно утащить. Но опять неудача. Шоферы будто чуют неладное, обсудив детали, уезжают прочь. Они нервничают, сделка по перепродаже срывается. Ильгиз уверен, воры знали, что крадут. 

"Его заказали, просто ребят наняли, ГАЗели наняли, мотоцикл был заранее подготовлен к этому", - отмечает он. 

Действовали явные дилетанты. В фильмах, где угоняют за шестьдесят секунд, им точно не сниматься. Но в упорстве не откажешь. Ведь они его все-таки стащили. На следующий день приехали снова, уже на микроавтобусе. Тихо, спокойно увезли. Хозяин теперь жалеет, что прикрепил только цепями, не увез на хранение в другое место. 

Желтая Хонда  89-го года выпуска по меркам любителей - уже почти классика. 30-летний мотоцикл - старенький, но особенный в своем классе. На него даже обзор успели снять. И в выражениях автор не стеснялся. 

Незабываемые звуки, которые не сравнить и не спутать ни с чем. Особенный стиль езды, который оставил о себе след у ценителей двухколесных. Именно этих моделей уже почти не осталось и хоть хозяин и говорит, что стоит байк всего сто тысяч рублей, на рынке можно найти покупателя или любителя,  продать и заработать достаточно, хоть  сделать это будет и не легко. 

Впрочем, они, те, что два дня трижды пытались укатить байк, выкладывать его никуда и не собираются. Скорее всего, уже реализовали или отправили заказчику. Заработали. Бывший хозяин же только теперь понял ценность своего имущества. Ильгиз уже написал заявление в полицию, там ищут, он надеется. И снова смотрит на те самые кадры кражи его мотоцикла.

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