Массовое заражение новым типом коронавируса зарегистрировано в тюрьме "Жэньчэн", расположенной в китайской восточной провинции Шаньдун, по состоянию на 20 февраля в исправительном учреждении инфицированы 200 заключенных и 7 сотрудников службы безопасности. Об этом говорится в заявлении правительства провинции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вспышка коронавирусной инфекции произошла в тюрьме "Жэньчэн" в городском округе Цзинин провинции Шаньдун, по состоянию на 20 февраля на территории исправительного учреждения была завершена проверка на нуклеиновую кислоту, по результатам которой подтверждено 207 случаев заражения", - говорится в заявлении властей.

Проверку прошли 2077 человек, в итоге заражение выявлено у 200 заключенных и семи охранников. Отмечается, что все инфицированные были изолированы и проходят лечение.

Правительство провинции сообщило, что в начале февраля у некоторых охранников появились симптомы кашля, а 12 февраля один из сотрудников службы безопасности тюрьмы был помещен в карантин из-за сильного кашля, 13 февраля диагноз у него подтвердился.

После этого руководство тюрьмы и власти провинции немедленно приняли меры для предотвращения распространения заболевания в тюрьме "Жэньчэн", однако было уже поздно. В связи с инцидентом со своей должности был снят глава управления юстиции провинции Цзе Вэйцзюнь.