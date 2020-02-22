Соединенные Штаты должны придерживаться более "наступательной" стратегии в киберпространстве и не ограничиваться лишь защитой от кибератак. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, стенограмму его беседы с журналистами распространила в пятницу пресс-служба Пентагона, передает ТАСС.

"Я думаю, что все зависит от каждого конкретного случая, однако нам явно необходимо делать больше, чем просто защищаться, нам необходимо играть больше в наступательную игру. Я думаю, что при этой администрации мы так и делаем", - подчеркнул он.

По его словам, Пентагон "очень серьезно" относится к утверждениям о причастности России к кибератакам на правительственные и коммерческие сайты Грузии. "Мы продолжим помогать партнерам и союзникам справляться с угрозами российского вмешательства, в том числе кибервмешательства, в каждом случае и вне зависимости от формы, которую оно примет", - сказал Эспер.

Неизвестные в октябре прошлого года взломали официальный сайт президента Грузии и разместили на нем фотографии бывшего главы государства Михаила Саакашвили с надписью I'll be back ("Я вернусь"). Позже Первый канал Общественного вещателя Грузии, а также " TV Pirveli заявили о кибератаке на свои серверы.

В четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди выступил с утверждением, что за широкомасштабной кибератакой, совершенной в октябре прошлого года на правительственные и коммерческие сайты страны, якобы стояло ГУ Генштаба ВС РФ. По его словам, на это указывают итоги расследования, проведенного грузинской стороной, а также информация, полученная Тбилиси от международных партнеров. Позицию Тбилиси также поддержал ряд западных стран.

Позже в четверг МИД РФ отверг эти обвинения, заявив, что они являются вбросом, бездоказательность и политическая мотивированность которого очевидна. В комментарии МИД подчеркивается, что США, Великобритания, Грузия и ряд других стран выдвинули обвинения с очевидной синхронностью, а также выразили сожаления, что Грузия продолжает сохранять линию на демонизацию России и не извлекает уроки из прошлогоднего кризиса.