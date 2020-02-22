Более 20 пассажиров Diamond Princess сошли на берег без проверки на коронавирус
По меньшей мере 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег после истечения двухнедельного карантина без проверки на коронавирус. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"23 пассажира покинули судно, не пройдя необходимой проверки на наличие вируса. Среди них 19 японцев и четыре иностранца, которые находятся в Японии. Мы связались с ними, чтобы они прошли проверку. Это наша ошибка, мы глубоко о ней сожалеем и надеемся, что такое больше не повторится", - сказал он.
Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Мужчина сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии на судне, где находились около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин.
Операция по эвакуации незараженных пассажиров с борта Diamond Princess длилась с 19 по 21 февраля. За это время судно покинули около тысячи человек. В отдельном порядке с помощью чартерных рейсов из Японии своих жителей с лайнера забрали США, Южная Корея, Австралия, Израиль, Канада и Гонконг. Всего таким образом было вывезено порядка 800 человек.
Судно стало вторым по величине очагом распространения коронавируса за пределами Китая. Всего на нем заразились 634 человека, включая трех россиян. Два пассажира - пожилые японцы - умерли в больнице. На лайнере пока остаются около 1,2 тысячи человек - экипаж и те, кто контактировал с заразившимися коронавирусом. Японские власти намерены спустить их на берег в ближайшее время.
Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. По последним данным, количество летальных исходов в Китае составило 2345, выздоровели более 20 тысяч человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 76,2 тыс.
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