https://news.day.az/world/1205506.html Более 20 рейсов задержано и отменено в Москве
Более 20 рейсов задержано и отменено в Москве
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 20 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по согласно данным, во Внуково задержано шесть рейсов и три отменено.
В свою очередь, в Домодедово задержано пять рейсов и отменено - четыре. Кроме того, пять рейсов задержано в Шереметьево. Данных о задержках в Жуковском нет. В настоящее время причина задержек неизвестна.
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