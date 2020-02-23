В аэропортах Москвы задержали и отменили более 20 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по согласно данным, во Внуково задержано шесть рейсов и три отменено.

В свою очередь, в Домодедово задержано пять рейсов и отменено - четыре. Кроме того, пять рейсов задержано в Шереметьево. Данных о задержках в Жуковском нет. В настоящее время причина задержек неизвестна.