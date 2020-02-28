Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заключение экспертов Bank of America, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По их мнению, 2020 год будет самым тяжелым для мировой экономики со времен окончания кризиса в 2009 году. Рост мирового ВВП замедлится до 2,8 процента, хотя на протяжении последних десяти лет он не опускался ниже 3 процентов. Причиной аналитики банка называют снижение темпов роста ВВП Китая. Вторая экономика мира в 2019 году замедлилась до 6,1 процента, что стало минимумом за 29 лет. В начале 2020 года ситуация только ухудшилась из-за эпидемии коронавируса.

Китай, который стал очагом распространения вируса, был вынужден пойти на карантинные меры, закрыть торговые точки и остановить производства, что ударит по показателям по итогам первого квартала. Кроме того, аналитики отметили, что негативным фактором, сохраняющим влияние на китайскую экономику, остается незавершенная торговая война с США. Экономисты Bank of America предсказывают, что в 2020 году ВВП КНР вырастет не на 5,6 процента, как ожидалось ранее, а на 5,2 процента.