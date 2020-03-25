На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,6

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на Камчатке. По предварительной информации, жертв и разрушений нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, по данным сейсмостанции "Петропавловск", землетрясение произошло днем 25 марта на глубине 50 км. Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана на расстоянии в 463 км южнее Петропавловск-Камчатского городского округа. До береговой линии - 317 км. Угроза цунами не объявлялась.

По данным ведомства, подземные толчки силой до 5 баллов ощущались в отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов, а также Елизовского и Усть-Большерецкого районов.

21 января на востоке Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр землетрясения находился в 126 км от поселка Усть-Камчатск и залегал на глубине 165 км.