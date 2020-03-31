Дональд Трамп отказался оплачивать охрану Меган Маркл и принца Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл не планировали просить США оплачивать им охрану после переезда в страну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя пары, передает Day.Az со ссылкой на esquire.ru.

Недавно супруги переехали в Лос-Анджелес - родной город Меган Маркл. Здесь живет ее мать Дория.

Вскоре после того, как стало известно о переезде супругов в США, президент страны Дональд Трамп прокомментировал это событие в своем твиттере.

"Я большой друг и поклонник королевы и Соединенного Королевства. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие королевство, будут жить в Канаде. Теперь же они оставили Канаду ради Штатов. Однако США не будут платить за обеспечение их безопасности. Они должны платить сами!" - написал американский лидер.

Однако представитель пары заявила, что супруги даже не собирались обращаться к правительству США с такой просьбой. "Этот вопрос был решен за счет средств из частных источников", - пояснила она.

Во время избирательной кампании Трампа в 2016 году Меган критиковала его и назвала "женоненавистником" и "человеком, сеющим распри". Когда Трампа спросили, что он думает о ее словах, он заявил, что не знал об этом. "Что я могу сказать? Я не знал, что она такая противная", - прокомментировал тогда американский президент, при этом пожелав ей всего хорошего в ее новой жизни при британском дворе.

8 января принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили о своем решении отказаться от королевских обязанностей и привилегий. Пара намерена самостоятельно себя обеспечивать. Официально они перестанут считаться старшими членами королевской семьи 31 марта.

Изначально супруги планировали переехать в Канаду, но позже стало известно, что эта страна им не подошла по ряду причин и они решили обосноваться в Лос-Анджелесе.

The Sun сообщал, что супруги поселились в престижной части города, среди их соседей - Дэвид и Виктория Бекхэмы, телеведущая Опра Уинфри, Джордж и Амаль Клуни, пишет газета. По ее данным, герцоги обосновались в доме за $7 миллионов с бассейном и теннисным кортом.