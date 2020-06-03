Еще 8 536 случаев заражения коронавирусом выявили в России

Прирост числа инфицированных коронавирусной инфекцией за сутки в России составил 8 536.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает оперативный штаб.

Также за прошедший день были выписаны после выздоровления 8 972 пациента. Число летальных случаев увеличилось на 178. Больше всего заболевших зафиксировали в Москве - 1 842, в Подмосковье - 736 и Санкт-Петербурге - 380.

Таким образом, с начала эпидемии в стране обнаружено более 432 277 заболевших, вылечились 195 957 пациентов, скончались 5 215 человек.