https://news.day.az/world/1240881.html Еще 8 536 случаев заражения коронавирусом выявили в России
Еще 8 536 случаев заражения коронавирусом выявили в России
Прирост числа инфицированных коронавирусной инфекцией за сутки в России составил 8 536.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает оперативный штаб.
Также за прошедший день были выписаны после выздоровления 8 972 пациента. Число летальных случаев увеличилось на 178. Больше всего заболевших зафиксировали в Москве - 1 842, в Подмосковье - 736 и Санкт-Петербурге - 380.
Таким образом, с начала эпидемии в стране обнаружено более 432 277 заболевших, вылечились 195 957 пациентов, скончались 5 215 человек.
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