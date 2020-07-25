https://news.day.az/world/1256517.html В Москве толпа армян избила армянина - приняв его за азербайджанца - ВИДЕО
В Москве толпа армян избила армянина - приняв его за азербайджанца - ВИДЕО
В России группа агрессивно настроенных армян избила армянина, приняв его за азербайджанца.
Как передает Day.Az, информация об этом распространена в социальных сетях.
Сообщается, что армяне гуляя по Москве заметили молодого мужчину, приняли его за азербайджанца и устроили драку. Только после того, как драка подошла к концу, выяснилось, что избитый также является армянином.
"Это были армяне! Номера автомобиля армянские!", - выкрикнули в видео, после чего парень сказал, что он из Еревана.
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