https://news.day.az/world/1264447.html В центральной Африке разбился самолет

В центральной Африке разбился самолет

В мире, 22 августа 2020 16:45 277
В центральной Африке разбился самолет

Грузовой самолет разбился в субботу несколько минут спустя после вылета из аэропорта столицы Южного Судана Джубы. Об этом сообщила южносуданская радиостанция Tamazuj, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спасатели уже на месте катастрофы, мы ожидаем сообщений о судьбе находившихся на борту людей", - заявил генеральный директор аэропорта Кур Куол Аджиеу.

Он сообщил, что самолет рухнул на землю в районе аэропорта. На его борту был экипаж и несколько сопровождавших груз людей.

 

Гендиректор добавил, что самолет направлялся в города Вау и Авейль. Причины катастрофы пока не установлены.

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