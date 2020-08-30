https://news.day.az/world/1266476.html В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,3.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 23:31 по местному времени.
Эпицентр землетрясения находился в семи километрах от города Дамган провинции Семнан. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.
О возможных жертвах или разрушениях не сообщалось.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре