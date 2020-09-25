https://news.day.az/world/1274036.html В Китае горит завод Huawei - ВИДЕО
В Китае горит завод Huawei - ВИДЕО
Завод Huawei загорелся в Китае.
Как передает Day.Az, видео с места возгорания опубликовали очевидцы в соцсетях.
На кадрах видно, как здание охватил густой дым. Возле завода собралась толпа людей, которые наблюдают за происходящим.
Информация о причинах пожара выясняется.
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