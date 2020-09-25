В Китае горит завод Huawei

Завод Huawei загорелся в Китае.

Как передает Day.Az, видео с места возгорания опубликовали очевидцы в соцсетях.

На кадрах видно, как здание охватил густой дым. Возле завода собралась толпа людей, которые наблюдают за происходящим.

Информация о причинах пожара выясняется.