Великобритания поддерживает Чехию в намерении выслать дипломатов РФ

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил о поддержке намерения Чехии выслать 18 российских дипломатов после обвинения в адрес РФ о причастности спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Британия полностью поддерживает наших чешских союзников, показавших, насколько далеко могут зайти российские разведывательные службы в попытках провести опасные и враждебные операции в Европе. Это демонстрирует модель поведения Москвы", - сказал Рааб.

Ранее власти Чехии решили выслать 18 российских дипломатов. Как заявляют европейские СМИ, высылаемые дипломаты на самом деле были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Власти республики приняли решение, когда выяснили, что российские спецслужбы были причастны ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, когда погибли два человека.