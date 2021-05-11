https://news.day.az/world/1342053.html Словакия остановила использование вакцины от AstraZeneca
Словакия остановила использование вакцины от AstraZeneca
Словакия остановила применение вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca.
Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова, слова которой привел телеканал TA-3, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Словакия остановила процесс прохождения прививок от коронавируса с применением вакцины от компании AstraZeneca, - сказала она. - Это касается тех, кто направляется на получение первой дозы препарата и еще не был привит".
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