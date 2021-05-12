Семьям погибших в школе в Казани произведут выплаты в 1 млн рублей

Выплаты семьям погибших при стрельбе в школе в Казани будут произведены до конца среды, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В данный момент власти республики совместно со Следственным комитетом прорабатывают постановление о признании пострадавших, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова на пресс-конференции по теме оказания помощи пострадавшим в результате стрельбы в казанской школе.

"Сейчас мы оперативно отрабатываем со Следственным комитетом постановление о признании пострадавшими и планируем, что сегодня к концу дня выплаты в 1 млн рублей на погибшего будут произведены", - сказала Зарипова.

Она уточнила, что выплаты пострадавшим будут произведены после того, как будет дана оценка судебно-медицинской экспертизы и заключение о степени вреда.