https://news.day.az/world/1354418.html Партия Пашиняна не сможет единолично формировать правительство, несмотря на победу
Партия Пашиняна не сможет единолично формировать правительство, несмотря на победу
Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" не добрала на внеочередных парламентских выборах 0,08%, чтобы единолично формировать правительство, получив 53,92%.
Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки всех 2008 участков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным ЦИК, второй показатель у блока экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04%.
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