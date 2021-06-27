ВОЗ назвала ситуацию со штаммом «дельта плюс» тревожной

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала тревожной текущую ситуацию со штаммом коронавируса "дельта плюс".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом она заявила в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По ее словам, этот штамм поражает очень много клеток. "Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость. Надо сейчас реагировать", - подчеркнула она.

Вуйнович добавила, что в ситуации с распространением штамма коронавируса "дельта плюс" следует реагировать срочно, вакцинироваться и продолжать носить защитные маски, иначе придется ввести локдаун.

Ранее в России выявили первый случай заражения штаммом коронавируса "дельта плюс". По словам замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарьи Даниленко, "случай единственный и, скорее всего, завозной". При этом 24 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России отсутствует новейший штамм коронавируса "дельта плюс". По ее словам, данный штамм выявлен не только в Индии, но и еще в пяти государствах.

Накануне в индийском штате Мадхья-Прадеш была зафиксирована первая смерть после заражения штаммом "дельта плюс". Как сообщил министр штата Вишвас Саранг, в Мадхья-Прадеше было обнаружено пять человек, инфицированных новым штаммом. Погибшая женщина была единственной из них, кто не вакцинировался. Остальные четверо, по словам министра, "получили вакцину и теперь здоровы".