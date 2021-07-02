В Нью-Йорке установили мини-копию Статуи Свободы

Уменьшенную копию Статуи Свободы, которая прошла тот же путь, что и оригинал, установили на острове Эллис в гавани Нью-Йорка. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Reuters.

"Это символ дружбы между французским и американским народами, но это также напоминание о важности послания свободы и мирового просвещения, которые олицетворяются названием статуи", - заявил на открытии посол Франции в США Филипп Этьен.

Оригинальная Статуя Свободы была сооружена как подарок США от Франции к Всемирной выставке 1876 года и столетию американской независимости, в 1886 году завершилась установка статуи в нью-йоркской гавани.

Ее уменьшенная до 2,8 метров копия также начала свой путь в Соединенные Штаты из Франции. Ее создали в парижском Музее искусств и ремесел и установили в Нью-Йорке ко Дню Независимости Соединенных Штатов, который отмечается 4 июля.

Затем, к 14 июля, в день, когда во Франции отмечают Взятие Бастилии (официально - "Национальный праздник"), статую переместят в Вашингтон.