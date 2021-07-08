Пентагон отменил контракт на $10 млрд, за который боролись Amazon и Microsoft

Контракт Пентагона на объединенную инфраструктуру защиты предприятий JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) стоимостью $10 млрд был отменен самим министерством обороны США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNBC.

Контракт был предназначен для модернизации ИТ-операций Пентагона. По данным ведомства, "из-за меняющихся требований, увеличения доступности облачных вычислений и достижений отрасли, контракт JEDI Cloud больше не отвечает его потребностям".

Облачная инфраструктура - это серверы, системы хранения данных, вычислительные ресурсы и система безопасности, на которых размещаются виртуализированные данные.

При этом Пентагон объявил о новом контракте с несколькими поставщиками, известным как Joint Warfighter Cloud Capability. В министерстве заявили, что планируют запросить предложения по контракту как от Amazon, так и от Microsoft, добавив, что они являются единственными поставщиками облачных услуг, которые могут удовлетворить их потребностям.

Акции Microsoft немного упали на фоне новостей, а акции Amazon практически не изменились, отметили в издании.

Ранее вице-президент Microsoft по безопасности и доверию пользователей Том Берт заявил, что в последние несколько лет федеральные правоохранительные органы ежегодно направляли компании от 2400 до 3500 секретных запросов на предоставление конфиденциальных данных пользователей.