Англичанин застрелил пять человек из-за семейной ссоры

Британская полиция назвала имя преступника, устроившего стрельбу в городе Плимут. Это был 22-летний Джейк Дэйвисон. В четверг вечером он застрелил пять человек, включая трехлетнюю девочку, а после -совершил самоубийство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, основная версия произошедшего - семейная ссора. Первой жертвой стрелка стала его мать, Максин, подтвердили в полиции. Застрелив её из помпового ружья, преступник вышел на улицу и прошел через близлежащий парк, сделав по меньшей мере десять выстрелов. Между первым и последним убийством прошло 12 минут.

За несколько недель до инцидента Джейк Дэйвисон опубликовал на YouTube серию видео, где переживал, что не может похудеть и найти девушку, и говорил, что весь мир настроен против него. В конце своего последнего ролика он заявил, что чувствует себя Терминатором.

А три недели назад стрелок написал на форуме Reddit, что устроился на работу оператором крана и что массовое убийство - это новый феномен, который объясняется не только тем, что у людей есть оружие.