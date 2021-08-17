https://news.day.az/world/1370342.html За последние сутки в Грузии выявлено 6 208 случаев заражения коронавирусом, 47 человек умерли
За последние сутки в Грузии выявлено 6 208 случаев заражения коронавирусом, 47 человек умерли
За последние сутки в Грузии выявлено 6 208 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 47 человек.
Как передает Day.Az , об этом говорится в сообщении Национального центра контроля над заболеваниями и общественного здоровья Грузии.
Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 490 462, число умерших выросло до 6 483.
От коронавируса вылечились 429 190 человек.
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