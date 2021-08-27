Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане

Бывший премьер-министр Италии 84-летний Сильвио Берлускони был доставлен в больницу в Милане.

Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в партии политика, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подробности о причинах госпитализации не приводятся.