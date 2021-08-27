https://news.day.az/world/1373485.html Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане
Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане
Бывший премьер-министр Италии 84-летний Сильвио Берлускони был доставлен в больницу в Милане.
Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в партии политика, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Подробности о причинах госпитализации не приводятся.
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